Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Türkiye açıklaması

Korsika'da düzenlenen MED-7 toplantısının ardından sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede "Tarafları diyaloğa ve müzakereye davet ediyoruz" çağrısı yapıldı. NTV'de yer alan habere göre, toplantıya katılan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz" dedi.

Korsika adasında düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde (MED-7) sonuç bildirgesi yayımlandı.

"YUNANİSTAN VE RUM KESİMİNE DESTEĞİMİZİ YİNELİYORUZ"

Sonuç bildirgesinde "Bölgedeki tüm ülkeleri hukuka uymaya çağırıyoruz. Tarafları diyaloğa ve müzakereye davet ediyoruz. Yunanistan ve Rum kesimine desteğimizi yineliyoruz" denildi.

Toplantıya katılan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz" dedi.