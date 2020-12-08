Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye hapis istemi

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Fransa'da hakkında soruşturma başlatılan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (65) için 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
Savcılar, Sarkozy'nin bir hakime rüşvet vermekle suçlandığını açıkladı. Sarkozy'nin ise hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddettiği ifade edildi.
Sarkozy, hakkında 5 yıl süren ön soruşturmanın ardından 21 Mart 2018de başkent Paris'te gözaltına alınmıştı.
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