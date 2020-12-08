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  3. 08 Aralık 2020 22:55

Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye hapis istemi

Fransa'da savcılar, hakkında soruşturma başlatılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi için 4 yıla kadar hapis istedi.

Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye hapis istemi
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Fransa'da hakkında soruşturma başlatılan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (65) için 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılar, Sarkozy'nin bir hakime rüşvet vermekle suçlandığını açıkladı. Sarkozy'nin ise hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddettiği ifade edildi.

Sarkozy, hakkında 5 yıl süren ön soruşturmanın ardından 21 Mart 2018de başkent Paris'te gözaltına alınmıştı.

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