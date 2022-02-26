  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Fransa, Rus gemisine el koydu!

Fransa, Rus gemisine el koydu!

Fransa, Rus gemisine el koydu!

Fransa, Manş Denizi'nde AB'nin yaptırım uyguladığı bir firmaya ait olduğu gerekçesiyle Rus kargo gemisine el koydu.

Rusya'nın RIA haber ajansının Cumartesi günü aktardığına göre, Rusya'nın Fransa büyükelçiliği İngiliz kanalında bir Rus kargo gemisine el konmasıyla ilgili Fransız yetkililerden açıklama istedi.

Fransız yetkililerin Ukrayna'daki savaşla bağlantılı ticari yaptırımları ihlal ettiğinden şüphelenilen bir Rus şirketine ait olabileceğini söyledikleri gemi, bugün erken saatlerde Fransız deniz polisi tarafından ele geçirildi.

 

Etiketler fransa manş denizi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rus işgalinde 3. gün: Sokak çatışmaları başladı
Sitelerde tartışma yaratan uygulama: Petekleri açmadı, cezayı yedi
Ukraynalı komutandan Rus askerlerine: ''Bayraktar SİHA'ları beğendiniz mi?''
Nesli tehlike altında... Bu sefer iki tanesi güvenlik kamerasına yansıdı
Sahte MİT'çi adliyede suçüstü yakalandı
Ünlü ekonomist AK Parti'nin ''gerçek oy oranını'' açıkladı
Turizm Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy'dan ''şemsiye'' eleştirilerine sert yanıt
Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşlarından haber var
Kaçakçılar silah yüklü atları bırakıp kaçtı: İşte ele geçirilenler
Ukrayna'dan kaçış sürüyor: Binlerce kişi Polonya'ya sığındı