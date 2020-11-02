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  3. 02 Kasım 2020 17:52

Fransa, Ülkü Ocakları'nı kapatma kararı aldı

Fransa İçişleri Bakanlığı, Ülkü Ocakları’nın ülkedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Fransa, Ülkü Ocakları'nı kapatma kararı aldı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde yaşayan Müslümanlara yönelik psikolojik baskı ve İslam karşıtı uygulamalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Fransa parlamentosunda konuşan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ‘Bozkurtlar’ hareketi olarak bilinen Ülkü Ocakları’nı kapatmak için harekete geçileceğini duyurdu.

DHA

fransa , ülkü ocakları
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