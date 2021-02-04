Fransa'da 4'ü Türk 6 kişinin öldüğü yangınla ilgili yeni gelişme

Colmar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan karara göre Roellinger bu sürenin en az 3'te 2'sini hapiste geçirecek. Savcı 30 yıl hapis cezası isteminde bulunmuştu.

Yangında 6, 7 ve 9 yaşlarında 3 Türk kökenli çocuk ve bu çocukların birinin 30 yaşındaki annesi de can vermişti.

Sanık Roellinger duruşmalar sırasında suçunu kabullenmiş, eşinden ve çocuklarından ayrılmasına ve işini kaybetmesine bağlı psikolojik sorunlar nedeniyle yangın çıkarttığını söylemişti.

Roellinger de yangın çıkarttığı 5 katlı sosyal konutta yaşıyordu. Alkol sorunları da olan Roellinger, binanın bodrum katındaki bir bebek arabasını ateşe vererek yangın çıkartmıştı.