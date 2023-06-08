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Fransa'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: 8'i çocuk 9 yaralı

Fransa'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: 8'i çocuk 9 yaralı
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Fransa'nın Annecy kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 8'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Fransız basınındaki habere göre, Annecy'de sabah 09.45 sularında bir kişi parkın yakınındaki çocuklara bıçakla saldırdı.

Olayda 8'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Polis saldırının şüphelisini gözaltına alırken yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Saldırının gerçekleştiği bölgedeki Haute-Savoie Valiliği olay yerinden uzak durulması çağrısı yaptı.

BAŞBAKAN VE İÇİŞLERİ BAKANI BÖLGEYE GİDİYOR

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in bölgeye gitmesi bekleniyor.

Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Annecy kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Darmanin, saldırı şüphelisinin polisin hızlı müdahalesiyle gözaltına alındığını kaydetti.

MACRON'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan saldırı için "korkakça" nitelemesinde bulunarak, özellikle çocukların saldırının mağdurları olduğuna işaret etti.

Saldırıya ilişkin "Ulus şokta" ifadesini kullanan Macron, kurbanların ailelerine taziye dileğinde bulundu.

Etiketler fransa annecy bıçaklı saldırı
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