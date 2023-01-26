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Fransa'da doğal afetler 10 milyar euro zarara yol açtı

Fransa'da doğal afetler 10 milyar euro zarara yol açtı
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Fransa Sigorta Federasyonu Başkanı Florence Lustman, 2022'de ülkedeki doğal afetlerin 10 milyar euro zarara neden olduğunu bildirdi.

Fransa Sigorta Federasyonu (FFA) Başkanı Florence Lustman, Europe 1 Radyosu'na konuk oldu.

Florence Lustman, Fransa'da iklim olayları açısından 2022'nin "korkunç bir yıl" olduğunu söyledi.

2022'deki doğal afetler 10 milyar euro zarara yol açtı
Lustman, doğal afetlerin 80'li yıllardan bu yana ülkede ortalama 1 milyar euro zarara neden olduğunu, 2022'de bu rakamın 10 milyar euro'ya çıktığını kaydetti.

2022'de yaşanan şiddetli dolu fırtınaları, kasırga ve sellere atıfta bulunan Lustman, Fransa'nın geçen yıl kuraklık açısından da "istisnai bir yıl" geçirdiğine işaret etti.

Etiketler fransa doğal afet zarar
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