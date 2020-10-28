Fransa’da Ermeni protestocular saldırmıştı! O genç konuştu

Fransız vatandaşı 24 yaşındaki Coşgun, sabah 08.00 civarında çalışmaya giderken Ermenilerin protesto için otoyolu kapattıklarını gördüklerini anlattı.

Coşgun, "Türk asıllı 5-6 kişiydik, gösterici Ermeniler Türk bayrağı yakmasınlar diye yakınlarına gittik." dedi.

Yaklaşık 300-400 kişi olan protestocuların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine hakaret ettiğini aktaran Mehmet Coşgun, babasının göstericilerin karşılarına geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iyi bir insan olduğunu anlatmaya başladığını ifade etti.



POLİS SALDIRGAN ERMENİLERE MÜDAHALE ETMEDİ

Coşgun, Ermenilerin köşeye sıkıştırıp darbettikleri babasını korumaya çalıştığını ve yardım için kardeşini çağırdığını söyledi.

Kardeşiyle birlikte protestocuların arasında kaldıklarını ve dövüldüklerini aktaran Coşgun, “Olay yerinde polis vardı ama müdahale etmediler. Kendimiz kalktık, kaçtık. Ambulansı bekledik, yarım saat oldu gelmedi. Sonra yol açıldı dediler, kendi imkanlarımızla geçtik. Babam Dilaver ve kardeşim Yunus Emre iyi değildi, aracı ben kullandım.” dedi.

Mehmet Coşgun, Ermeni protestocuların yakınında 4-5 tane ambulans gördüğünü kaydetti.

Lyon Türk Konsolosluğuyla iletişime geçtiklerini, Fransız makamlarının ise kendileriyle şu ana kadar iletişime geçmediğini bildiren Coşgun, ağır yaralı olan kardeşinin hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.

Bugün sabah saatlerinde Ermeni protestocular, Vienne semti yakınlarındaki A7 otoyolunu her iki yönden ulaşıma kapatmıştı.

Trafik sıkışıklığının başlamasının ardından, trafikte kalanlarla göstericiler arasında tansiyon yükselmişti. Ermeni protestocular, işe gitmek isterken kendilerine tepki gösteren Türk asıllı Fransa vatandaşlarına saldırmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sırtlarında Ermenistan bayrağı taşıyan protestocu grubun ellerindeki sopalarla iki kişiyi aralarına alarak linç girişiminde bulunması yer alıyor.