Fransa'da kamusal alanda sigara içmek yasaklandı

Fransa’da dumansız hava sahalarını artırmak amacıyla okul çevrelerinde, plajlarda, parklarda ve otobüs duraklarını kapsayan sigara yasağı yürürlüğe girdi.

Fransa’da çocukları pasif içicilikten korumayı amaçlayan yeni sigara yasağı yürürlüğe girdi. Yasa kapsamında artık ülkedeki plajlarda, parklarda, otobüs duraklarında ve bazı kamuya açık alanlarda sigara içmek yasak. Geçtiğimiz Cumartesi günü Fransa’da resmi gazetede yayımlanan kararnamede yasağın kapsamı genişletildi. Sigara yasağı parklar, bahçeler, plajlar, otobüs durakları, kütüphane çevreleri, yüzme havuzları, spor tesisleri ve okulların yakın çevresinde geçerli olacak. Yasanın hangi alanları tam olarak kapsayacağı ise Aile ve Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak ek bir düzenlemeyle netleştirilecek. Bakanlık ayrıca başlangıçta bir "bilgilendirme ve farkındalık dönemi" yürütüleceğini duyururken, yasağa uymayanlara şimdilik ceza kesilmeyeceğini ancak ilerleyen süreçte 135 euro tutarında 4’üncü sınıf bir idari para cezası uygulanmasının öngörüldüğünü duyurdu. Ayrıca, yeni düzenleme kapsamında 18 yaş altına tütün ve elektronik sigara satılamayacak. Bu yasağa uymayanlara ise 200 euro tutarında ceza uygulanacak.



Geniş kapsamlı yasak, 2023-2027 Ulusal Tütünle Mücadele Programı kapsamında, 2032’ye kadar sigarasız bir nesil hedefinin parçası olarak hayata geçiriliyor.



Öte yandan yasak kafe ve restoranların teraslarını kapsamıyor ve elektronik sigaralara yönelik bir kısıtlama da içermiyor.

Yerel yasaklar artık ulusal boyutta

Fransa genelinde bin 600’ü aşkın belediye kendi inisiyatifiyle parklar, plajlar, kayak pistleri ve okul çevreleri gibi yaklaşık 7 bin alanda sigara içilmesi halihazırda yasaklanmıştı. Kanserle Mücadele Derneği tarafından desteklenen bu yerel uygulamalar, yürürlüğe giren yasa ile birlikte artık ulusal düzeyde destek buluyor.

Fransa Aile ve Sağlık Bakanı Catherine Vautrin, Mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada "Çocukların olduğu yerlerde tütün olmamalı, sigara içme özgürlüğü çocukların temiz hava soluma hakkının başladığı yerde biter" demişti.

İHA