Fransa'da korkunç cinayet: Türk gencini döve döve öldürdüler

Fransa'da bir gece kulübünde 19 yaşındaki Türk genci, 8 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların döve döve hastanelik ettiği Türk genci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fransa’da yaşayan Türk toplumu, gece kulübünde çıkan tartışma sonucu dövülerek hayatını kaybeden N.T.'nun üzüntüsü ile sarsıldı.

Saldırı sonrası yapılan yürüyüşte adalet için çağrı yapıldı. Macon Bölge Savcısı olayla ilgili olarak 5 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.

Kavga nasıl başladı ?

Türkçe yayın yapan Avrupa merkezli haber sitelerinde yer alan bilgilere göre; saldırı, cumartesi sabahı erken saatlerde Fransa’nın Prissé şehrinde gerçekleşti.

İddiaya göre gece kulübünde İki grup arasında 'kız meselesi' yüzünden tartışma çıktı. Olay sonrası gece kulübünden çıkan şahıslar Prissé'de karşılaştı. Aralarında tekrar alevlenen tartışma sonrası sekiz kişi, arabada bulunan iki kişiye saldırdı.

Saldırganlar, beyzbol sopalarıyla araca zarar verdi. Araçta bulunan iki kişi kaçmaya çalıştı ancak belediye parkında sıkıştırıldılar.

N.T. sopalar ve tekmelerle dövülerek ölüme terk edildi. Ağır yaralanan N.T., Dijon Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak cumartesi günü saat 15.00 civarında hayatını kaybetti.

Yanında bulunan diğer kişinin ise aldığı darbeler sonucu kemikleri kırıldı ve feci şekilde yaralandı.

Sputnik