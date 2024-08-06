  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Fransa'da korkunç cinayet: Türk gencini döve döve öldürdüler

Fransa'da korkunç cinayet: Türk gencini döve döve öldürdüler

Güncelleme:

Fransa'da bir gece kulübünde 19 yaşındaki Türk genci, 8 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların döve döve hastanelik ettiği Türk genci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fransa’da yaşayan Türk toplumu, gece kulübünde çıkan tartışma sonucu dövülerek hayatını kaybeden N.T.'nun üzüntüsü ile sarsıldı.

Saldırı sonrası yapılan yürüyüşte adalet için çağrı yapıldı. Macon Bölge Savcısı olayla ilgili olarak 5 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.

Fransa'da bir gece kulübünde 19 yaşındaki Türk genci, 8 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların döve döve hastanelik ettiği Türk genci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kavga nasıl başladı ?

Türkçe yayın yapan Avrupa merkezli haber sitelerinde yer alan bilgilere göre; saldırı, cumartesi sabahı erken saatlerde Fransa’nın Prissé şehrinde gerçekleşti.

İddiaya göre gece kulübünde İki grup arasında 'kız meselesi' yüzünden tartışma çıktı. Olay sonrası gece kulübünden çıkan şahıslar Prissé'de karşılaştı. Aralarında tekrar alevlenen tartışma sonrası sekiz kişi, arabada bulunan iki kişiye saldırdı.

Fransa'da bir gece kulübünde 19 yaşındaki Türk genci, 8 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların döve döve hastanelik ettiği Türk genci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırganlar, beyzbol sopalarıyla araca zarar verdi. Araçta bulunan iki kişi kaçmaya çalıştı ancak belediye parkında sıkıştırıldılar.

N.T. sopalar ve tekmelerle dövülerek ölüme terk edildi. Ağır yaralanan N.T., Dijon Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak cumartesi günü saat 15.00 civarında hayatını kaybetti.

Fransa'da bir gece kulübünde 19 yaşındaki Türk genci, 8 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların döve döve hastanelik ettiği Türk genci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yanında bulunan diğer kişinin ise aldığı darbeler sonucu kemikleri kırıldı ve feci şekilde yaralandı.

Sputnik

Etiketler türk Türk genci gece kulübü döve döve öldürdüler fransa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzine beklenen indirim geldi Benzine beklenen indirim geldi Ev sahipleri için AirBnb dönemi bitti: Artık bireysel kiralayamayacaklar Ev sahipleri için AirBnb dönemi bitti: Artık bireysel kiralayamayacaklar Ringdeki cinsiyet tartışmasında yeni perde: Rakibine erkek diyen Carini Khelif'ten özür diledi Ringdeki cinsiyet tartışmasında yeni perde: Rakibine erkek diyen Carini Khelif'ten özür diledi Paraguaylı güzel yüzücü ''uygunsuz hareketleri'' yüzünden olimpiyatlardan men edildi Paraguaylı güzel yüzücü ''uygunsuz hareketleri'' yüzünden olimpiyatlardan men edildi TÜVTÜRK'teki araç muayenesindeki kart komisyonları için harekete geçildi TÜVTÜRK'teki araç muayenesindeki kart komisyonları için harekete geçildi Dolandırıcılar onu haberi bile olmadan 430 bin TL borç sahibi yaptı Dolandırıcılar onu haberi bile olmadan 430 bin TL borç sahibi yaptı Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ını artık gören tanıyamıyor Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ını artık gören tanıyamıyor Karadeniz'in Antalyasında skandal görüntü: 2 Km'lik sahil çöplük oldu Karadeniz'in Antalyasında skandal görüntü: 2 Km'lik sahil çöplük oldu Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartını açıkladı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartını açıkladı Yurt dışı siparişlerde gümrük vergisi artırıldı Yurt dışı siparişlerde gümrük vergisi artırıldı
Nagihan Karadere'den adada erkeklere şap mı veriliyordu sorusuna ilginç yanıt Nagihan Karadere'den adada erkeklere şap mı veriliyordu sorusuna ilginç yanıt Bir kadın cinayeti daha: 3 çocuk annesi 24 kez bıçaklanarak katledildi Bir kadın cinayeti daha: 3 çocuk annesi 24 kez bıçaklanarak katledildi Türkiye'nin yenileniyor; 2 ilimiz için kırmızı alarm verildi Türkiye'nin yenileniyor; 2 ilimiz için kırmızı alarm verildi Nilperi Şahinkaya da yaz modunu açtı, genç mankenleri kıskandırdı Nilperi Şahinkaya da yaz modunu açtı, genç mankenleri kıskandırdı Genç kıza tacize linç girişimi; ortalık bir anda karıştı Genç kıza tacize linç girişimi; ortalık bir anda karıştı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağışlar ve yüksek sıcaklık uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağışlar ve yüksek sıcaklık uyarısı Instagram özür diledi; ama Türkiye'den değil... Instagram özür diledi; ama Türkiye'den değil... Bank of Amerika'nın Türk analisti Dolar tahminini açıkladı Bank of Amerika'nın Türk analisti Dolar tahminini açıkladı Filenin Sultanları Çin'i yenerek yarı finale çıktı Filenin Sultanları Çin'i yenerek yarı finale çıktı Ceylan Ertem tacizi yıllar sonra itiraf etti: ''Evimin camına dayanıp mastürbasyon yaptılar'' Ceylan Ertem tacizi yıllar sonra itiraf etti: ''Evimin camına dayanıp mastürbasyon yaptılar''