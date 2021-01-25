Fransa'da koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu

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Enstitüden yapılan açıklamada, geliştirdikleri aşı adayının uygulandığı kişilerin hastalığı atlatan ya da Pfizer-Biontech gibi izin verilen Kovid-19 aşılarının yapıldığı kişilere göre daha az antikor geliştirdiği kaydedildi.
Kızamık aşısı baz alınarak geliştirilen Kovid-19 aşı çalışmasının, ilk klinik deneylerde yeterli etkinlik sağlanamadığı gerekçesiyle durdurulduğu belirtilen açıklamada, henüz ilk aşamalarda olan diğer Kovid-19 aşı çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Diğer yandan, ülkede Kovid-19 aşısı geliştirmeye çalışan Sanofi Laboratuvarı, beklenenden kötü sonuçlar alındığı için aşılarının 2021 yılı sonuna kadar yetişmeyeceğini açıklamıştı.
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