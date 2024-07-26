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Fransa’da Olimpiyatlar öncesi büyük sabotaj

Fransa’da Olimpiyatlar öncesi büyük sabotaj
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Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı duyuruldu.

Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF, Olimpiyat Oyunları öncesinde tren seferlerinde meydana gelen aksaklığa dair X hesabından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Fransa'nın batı, kuzey ve doğusundaki tren seferleri "kötü niyetli kişilerin eylemlerinden" etkilendi.

Söz konusu saldırılardan yaklaşık 800 bin kişi etkilendi.

 SNCF'nin açıklamasına göre, komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar oldu.

Açıklamaya göre, "yüksek hızlı tren ağını aksatmayı amaçlayan bu büyük saldırının" ardından çok sayıda tren, farklı hatlara yönlendirildi ya da iptal edildi.

Demir yolu ulaşımındaki aksaklıklardan etkilenenlere bildirim yapılacağı vurgulanan açıklamada, "İmkanı olan tüm yolcularımızdan yolculuklarını ertelemelerini ve istasyona gitmemelerini rica ediyoruz." denildi.

 

Etiketler sabotaj fransa olimpiyat oyunları
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