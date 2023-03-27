Fransa'da PKK'ya madalya rezaleti! Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak, PKK/YPG üyelerinin Fransa Senatosu'nda ağırlanması ve madalyayla ödüllendirilmeleri kınandı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Magro'ya, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ile kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanmaları ve onur madalyasıyla ödüllendirilmelerinin kabul edilmediği ve olayın Türkiye tarafından kuvvetle kınandığı belirtildi. PKK/PYD/YPG ve sözde Suriye demokratik güçlerinin (SDG) Türkiye ve Suriyelilere yönelik saldırıları, bölgedeki ayrılıkçı ve istikrar bozucu faaliyetlerine dikkat çekildi.

Ayrıca, Magro'ya Türkiye'nin, Fransız makamlarından terörle mücadele kapsamındaki beklentileri yinelendi. Bu çerçevede, Fransa'dan PKK'nın Suriye'deki uzantılarına uluslararası meşruiyet kazandırma çabalarına prim vermemesi istendi. Türkiye'nin sınırlarının ve Türk halkının güvenliği ile Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını desteklemesi ve müttefiklik ruhuna uygun şekilde dayanışma sergilemesi, Fransa'dan talep edildi.

Konuya ilişkin olarak, Paris'teki Türkiye Büyükelçiliği tarafından da Fransız makamları nezdinde girişimler yapıldı ve tepki güçlü bir şekilde ifade edildi.