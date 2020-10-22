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  3. 22 Ekim 2020 21:36

Fransa'da rekor! 24 saatte 41 bin 622 vaka tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 41 bin 622 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Fransa'da rekor! 24 saatte 41 bin 622 vaka tespit edildi
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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük Kovid-19 vakaları hızla artmaya devam ediyor.

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 41 bin 622 artışla 999 bin 43'e yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

165 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 34 bin 210'a ulaştığı ülkede, son 7 günde hastanelerde tedavi altına alınan 10 bin 166 kişiden 1627'sinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 14,3'e ulaştı.

fransa , koroa , koronavirüs
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