  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 22 Ekim 2020 07:49

Fransa'da vaka sayısı 1 milyonu geçti

Johns Hopkins Üniversitesi, Fransa'da tespit edilen toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 1 milyonu geçtiği bilgisini paylaştı.

Fransa'da vaka sayısı 1 milyonu geçti
A+ A-

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Johns Hopkins Üniversitesi, Fransa'daki Kovid-19 salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Verilere göre ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 1 milyon 369'a ulaştı ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 34 bin 75 oldu.

Böylelikle Fransa, İspanya'nın ardından vaka sayısında 1 milyon eşiğini geçen ikinci Avrupa ülkesi oldu.

Öte yandan son haftalarda Avrupa genelinde vaka ve ölümlerde keskin bir artış yaşanırken, bazı hükümetler yeni kısıtlamalar yürürlüğe koymaya başladı.
 
 

fransa , virüs , salgın , tedbir , maske , pandemi , normalleşme , ölümcül virüs , korona , koronavirüs , corona , coronavirüs , covid , covid-19 , kovid , kovid-19 , sosyal mesafe
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM