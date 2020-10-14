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  3. 14 Ekim 2020 21:41

Fransa'dan flaş karar! Sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Fransa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Ekim Cumartesi itibarıyla Paris ve birçok şehirde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Fransa'dan flaş karar! Sokağa çıkma yasağı uygulanacak
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Fransa'da Kovid-19 önlemleri kapsamında 17 Ekim Cumartesi itibarıyla Paris ve birçok şehirde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

SAĞLIK ALANINDA OHAL İLAN EDİLDİ
Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayılarının rekor tazelemesi yetkilileri harekete geçirdi.

Fransa’da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Bugün imzalanan kararname ile ilk olarak 23 Mart’ta geçilen ve 10 Temmuz’da sona eren OHAL durumuna yeniden dönüldü.

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