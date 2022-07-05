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Fransa'dan İran'a seyahat uyarısı

Fransa'dan İran'a seyahat uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız-İranlı çifte vatandaşlar da dahil Fransız vatandaşların, hangi gerekçeyle olursa olsun İran'a kesinlikle seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada, buna rağmen İran'da bulunan Fransızlar ise dikkatli olmaya ve kendi güvenlikleri için gerekli tedbirleri almaya davet edildi.

Fransa'nın, İran'da bulunan vatandaşlarına ülke içi yolculukları sınırlamayı ve her türlü toplanmadan kaçınmayı tavsiye ettiği açıklamada, her Fransız ziyaretçinin gözaltı, keyfi tutuklama ve adil olmayan yargılanma riskinin yüksek olduğu kaydedildi.

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Etiketler fransa iran seyahat uyarısı
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