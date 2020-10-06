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  3. 06 Ekim 2020 10:57

Fransa'dan skandal harita: Türk topraklarını Ermenistan'a kattılar!

Fransa'da bir belediye başkanı, Ermenistan için ilaç ve acil yardım malzemesi topladıklarını Twitter'dan duyurdu. Söz konusu paylaşımda yer alan haritada, Türkiye'nin doğusunun Batı Ermenistan olarak gösterilmesi dikkat çekti.

Fransa'dan skandal harita: Türk topraklarını Ermenistan'a kattılar!
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Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlemesinin ardından başlayan çatışmalar, tüm cephe hattı boyunca devam ediyor. Azerbaycan'ın gerçekleştirmiş olduğu saldırılar sonrası Ermenistan'daki hastanelerde yaralı askerlerden dolayı sağlık sistemi çökmüş durumda.

TÜRK TOPRAKLARINI ERMENİSTAN OLARAK GÖSTERDİLER
Fransa'da Auvergne Rhônes Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez de, Ermenistan için ilaç ve acil yardım malzemesi topladıklarını açıkladı. Ancak Fransız Başkan'ın ilaçları topladıktan sona paylaştığı harita tepki çekti. Wauquiez'ın paylaştığı haritada, Türkiye'nin doğusu Batı Ermenistan olarak gösterildi.

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