Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu

Seçimlerin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hala bir başbakan atamayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkeyi kendi yarattığı bir çıkmaza sürüklemekle eleştiriliyordu. Son olarak, eski Avrupa Komisyonu Üyesi ve Fransa Dışişleri Bakanı Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadığı açıklandı.

Elysee Sarayı'nın basın servisi tarafından açıklamada, Barnier’in yeni başbakan olarak atandığına karar verildiği bildirilirken, açıklamada, “Macron, ülkeye ve Fransız halkına hizmet edecek bir birlik hükümeti kurma görevini kendisine vermiştir” ifadelerine yer verildi.



AB Komisyonu'nda ülkesi Fransa'yı temsil eden ve 2016-2021 yılları arasında Avrupa Birliği’nin (AB) eski Brexit müzakerecisi olarak tanınan Michel Barnier, yakın zamanda Macron'un parlamentoyu feshederek erken seçime gitme kararını ‘çok riskli’ olarak nitelendirmiş, seçimlerde aşırı muhafazakarların yeni bir mutlak çoğunluk elde etmesi gibi olasılıklar konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini söylemişti