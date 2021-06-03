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Fransa'ya giden uçakta bomba alarmı

Fransa'ya giden uçakta bomba alarmı

Çad’dan Fransa’nın başkenti Paris’e gelen bir uçak bomba ihbarı yapılınca yetkililer hareke geçti.

Orta Afrika ülkesi Çad’ın başkenti Encemine’den kalkarak, yerel saatle 16.00 sıralarında Fransa’nın başkenti Paris’e inen bir uçakta bomba bulunduğu ihbarı yetkilileri harekete geçirdi.

KRİZ BİRİMİ OLUŞTURULDU
Fransa İçişleri Bakanlığı, uçakta bomba bulunduğu şüphesi nedeniyle bakanlıklar arası kriz birimi oluşturulduğunu açıkladı.

Açıklamada, uçağın Paris’teki Charles de Gaulle Havalimanı’na indirildiği belirtilerek, yolcuların arandığı ve uçağın boşaltıldığı bildirildi. Uçaktaki yapılan aramalarda tüm kabin ve bagajların tek tek kontrol edildiği öğrenildi.

SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ
Uçağa, havalimanına inene kadar ülkenin kuzeyindeki Saint-Dizier üssünden havalanan savaş uçakları eşlik etti.

Öte yandan Fransız basınına yansıyan haberlerde, bomba ihbarını uçağın kaptanının yaptığı öne sürüldü. 

Etiketler bomba uçak uçakta bomba fransa
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