Fransız Bakan, canlı yayına tuvaletten bağlanınca olanlar oldu!

Fransa Millî Eğitim ve Gençlik Bakanı Jean-Michel Blanquer, Fransa kanalı BFMTV canlı yayında telefonla görüntülü olarak katıldı.

Ancak canlı yayında herkesi şoke eden anlar yaşandı. Fransız bakan bir anlık boşluğa geldi ve dengesi kaybetti telefonu elinden düşürdü.

Canlı yayında dengesini kaybeden bakanın klozet üzerinde pantolonsuz oturduğu ortaya çıktı. Çıkardığı yellenme sesleri ise herkesi şoke etti.

Canlı yayındaki talihsiz anlara şahitlik eden spiker bir anda şaşırdı ama canlı yayına devam etti.