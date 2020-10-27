Fransız Bakan'dan küstah açıklama: Türkiye'ye önlem alınsın

Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester'den haddini aşan bir açıklama geldi. Riester, AB'nin bir dahaki zirvede Türkiye'ye yönelik önlemler alması için çağrıda bulundu.

Riester, "Bir dahaki AB zirvesinde, Avrupa'nın çıkarlarını ve Avrupa değerleri daha iyi koruyabilmesi için güç dengesini kuvvetlendirecek kararları alması gerek" diye konuştu.