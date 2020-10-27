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  3. 27 Ekim 2020 19:33

Fransız Bakan'dan küstah açıklama: Türkiye'ye önlem alınsın

Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester AB'nin bir dahaki zirvede Türkiye'ye yönelik önlemler almasını istedi.

Fransız Bakan'dan küstah açıklama: Türkiye'ye önlem alınsın
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Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester'den haddini aşan bir açıklama geldi. Riester, AB'nin bir dahaki zirvede Türkiye'ye yönelik önlemler alması için çağrıda bulundu.

Riester, "Bir dahaki AB zirvesinde, Avrupa'nın çıkarlarını ve Avrupa değerleri daha iyi koruyabilmesi için güç dengesini kuvvetlendirecek kararları alması gerek" diye konuştu.

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