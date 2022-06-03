Fransız dergisinden skandal ''Şeytaniler'' kapağı

Fransız Le Point dergisi son sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in fotoğrafını kullanarak ''Şeytaniler'' başlığını attı.

Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen Fransız Le Point dergisi, bu hafta yayınlanan sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in fotoğrafını kullanarak "Şeytaniler" başlığı atan Le Point, yeni bir skandala imza attı.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl yollarla çözüme kavuşması adına attığı adımları görmezden gelen Le Point, Erdoğan’ın Rusya’ya karşı yumuşak tutum sergilediğini öne sürdü.