Fransız hükümeti devreye girdi

Fransa Maliye Bakanı Le Maire "Carlos Ghosn artık Renault`u yönetebilecek bir pozisyonda bulunmuyor" dedi.

Fransa Maliye Bakanı Le Maire, Carlos Ghosn'un Japonya'da tutuklanmasının ardından Renault 'taki RENA.PA görevinde kalmaması gerektiğini belirterek, Renault'u zararı sınırlamak için kendi içinde geçici bir yönetim ekibi kurma konusunda hızlıca harekete geçmeye çağırdı.

Renault'un ortağı Nissan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ghosn'un şirket parasını kişisel amaçlı kullandığını ve gelirini eksik beyan ettiğini belirttikten sonra Ghosn dün Japonya'da tutuklandı. Perşembe günü Ghosn'u Yönetim Kurulu başkanlığı görevinden almayı planlıyor.

Maire, France Info radyosuyla yaptığı söyleşide, "Carlos Ghosn artık Renault'u yönetebilecek bir pozisyonda bulunmuyor" dedi.

Maire, "Yine de, Ghosn'un basit bir nedenden dolayı yönetim kurulundan resmi olarak ayrılmasını talep etmedik, elimizde hiçbir kanıtı yok ve gerekli yasal prosedürleri izliyoruz" diye konuştu.

Fransız devleti Renault'un yüzde 15'ine sahip ve bunun karşılığında da Nissan'da yüzde 43.4 hisseye sahip.

Le Maire ayrıca Renault yönetim kuruluna Ghosn'un tutuklanması ışığında kendi içinde geçici yönetim yapısı kurmak için "ilerleyen saatlerde" görüşme çağrısında bulundu.

Şirket sözcüsü, kurulun günün ilerleyen saatlerinde bir araya geleceğini belirtti.

Le Maire, konuyla ilgili Japon mevkidaşıyla görüşeceğini ve Fransa'nın önceliğinin Renault şirketinin istikrarını sağlamak olduğunu söyledi.

Renault hisseleri dün yüzde 8.4 geriledikten sonra bugün TSİ 1344 itibarıyla yüzde 2.42 ekside bulunuyor.