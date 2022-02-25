Fransız milletvekilinden skandal 'Ukrayna' açıklaması!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi sonrası yeni bir göç dalgasından endişe edilirken Fransız milletvekili Jean Louis Bourlanges, oluşabilecek göç ile ilgili "Şüphesiz yüksek kalitede bir göç olacak" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalede ikinci güne girildi. Bölgeden ölü ve yaralı haberleri gelirken Fransız milletvekili Jean Louis Bourlanges skandal sözlere imza attı. Askeri müdahale sonrası göç dalgasından endişe edilirken Fransız milletvekili konuyla ilgili "Şüphesiz yüksek kalitede bir göç olacak" dedi.

"BELLİ ÖLÇÜDE NÜFUS HAREKETLİLİĞİNE YOL AÇACAK"

Merkez sağ parti Demokrasi Hareketi (MoDem) mensubu Bourlanges, Europe 1 kanalında katıldığı programda, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin kapsamını bilemese de belli ölçüde nüfus hareketliliğine yol açacağını belirtti.

Bundan kaynaklı oluşacak göç dalgasına karşı planlı hazırlık yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Bourlanges, "Şüphesiz yüksek kalitede bir göç olacak." dedi.

"FIRSATA ÇEVİREBİLECEĞİMİZ YÜKSEK KALİTELİ BİR GÖÇ OLACAK"

Bourlanges, savaş nedeniyle Ukrayna’yı terk etmeye hazırlananlar için "Entelektüeller ama sadece onlar değil, bununla beraber fırsata çevirebileceğimiz yüksek kaliteli bir göç olacak." ifadesini kullandı.

BM’ye göre, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi, 100 bine yakın Ukraynalının evini terk etmesine neden oldu.