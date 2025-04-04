Futbol sahasının altından Roma Dönemi'nden kalma toplu mezar bulundu
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir futbol sahasında yapılan yenileme çalışmaları sırasında, birinci yüzyıla ait toplu mezar bulundu.
Mezardaki iskelet kalıntılarının ‘Germen’ kabilelerinin katıldığı bir çatışmada hayatını kaybeden 'Roma savaşçılarına' ait olabileceği belirtildi.
Viyana Müzesi uzmanları, bu keşfi ‘askeri bağlamda felaket bir olay’ olarak tanımladı.
Kazıya liderlik eden Michaela Binder, "Roma tarihindeki benzer bulgularla karşılaştırıldığında bu keşif eşsizdir" ifadelerini kullandı.
DHA
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