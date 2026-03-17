Füzeler hastaneyi vurdu! Bu savaş değil, bir katliam!

Tüm gözler ABD ile İsrail'in İran'a açtığı savaştayken Afganistan ile Pakistan arasındaki savaş da şiddetini artırıyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir hastane gece saatlerinde düzenlenen hava saldırısıyla yerle bir oldu. Hava saldırısında 400 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil, gece yarısı düzenlenen ve sivilleri hedef alan kanlı bir hava saldırısıyla sarsıldı. Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden hastaların tedavi gördüğü Omid Bağımlılık Tedavi Hastanesi, ağır bombardıman sonucu yerle bir oldu.

Resmi Açıklama: "Pakistan Askeri Rejimi Vurdu"

Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının sorumlusu olarak komşu ülke işaret edildi. Fıtrat, "Akşam saat 21.00 sularında Pakistan askeri rejimi, tedavi gören masum insanların bulunduğu Omid Bağımlılık Tedavi Hastanesi’ni hedef aldı. Saldırı sonrası hastane binalarının büyük bir kısmı tamamen yıkıldı" dedi.

Bilanço Ağırlaşıyor: 400 Ölü, 250 Yaralı

Saldırının ardından bölgeden gelen ilk rakamlar dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. İlk belirlemelere göre en az 400 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 250 kişi ise ağır yaralı olarak çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanenin kapasitesinin dolu olması ve saldırının gece saatlerinde gerçekleşmesi, can kaybının artmasındaki en büyük etken olarak gösteriliyor.

Enkaz Altında Zamana Karşı Yarış

Saldırı sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınabildi. Ancak hastanenin yıkılan bloklarında hala yüzlerce kişinin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Arama kurtarma ekipleri, dondurucu soğuğa rağmen beton yığınlarının altından sağ kalanları çıkarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uluslararası toplumun saldırıya vereceği tepki merakla beklenirken, bölgedeki gerilim had safhaya ulaşmış durumda.

İHA