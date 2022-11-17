G20 Zirvesi'ne damga vuran olay: Çin lideri Kanada Başbakanı'nı azarladı

Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau arasında gerginlik yaşandı. Kanada Başbakanı'nı daha öncesi yaptıkları toplantının detaylarını basına sızdırmakla suçlayan Çin lideri, ''Konuşmadan önce şartları oluşturalım'' dedi.

Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi gergin anlara sahne oldu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, zirvenin gerçekleştiği salonda Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yla karşılaştı. Kameralara yansıyan anlarda Cinping, Trudeau'yu daha önce yaptıkları ikili toplantıyı tahrif ederek basına sızdırmakla suçladı.

"TARTIŞTIĞIMIZ HER ŞEY GAZETEYE SIZDIRILDI"

Çin Devlet Başkanı, Trudeau'ya tercümanı aracılığıyla, "Tartıştığımız her şey gazeteye sızdırıldı, bu uygun değil, biz işleri böyle yapmıyoruz?. Raporlama sistemimizde medya yok" dedi. Şi, "Samimiyet varsa karşılıklı saygı içinde iyi iletişim kurabiliriz, aksi takdirde sonucu söylemek kolay olmaz" ifadelerini kullandı.

TRUDEAU NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Cinping'le ortamı yumuşatmaya çalışan Trudeau, anlaşmazlıklar olsa da birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi. Trudeau, "Hatalar olsa bile, özgür, açık ve samimi diyaloğa inanıyoruz ve sahip olmaya devam edeceğiz. Aynı fikirde olmayabiliriz ancak birlikte yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

CİNPİNG, KANADA BAŞBAKANININ SÖZÜNÜ KESİP UZAKLAŞTI

Trudeau'nun sözünü kesen Cinping, "Konuşmadan önce şartları oluşturalım" dedi. Gergin hali yüzünden okunan Çin Devlet Başkanı Cinping, Trudeau'ya elini uzatarak tokalaştı ve yanından ayrıldı.