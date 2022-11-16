Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, ''Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz. İlgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulaması önemli'' denildi.

Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Buna göre; - Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı. - Küresel gıda güvenliğine yönelik mevcut gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Özellikle kırılgan ülkelere yönelik acil önlemler almayı taahhüt ediyoruz. - Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz. İlgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulaması önemli. - G20 merkez bankaları, amaçlarına uygun şekilde fiyat istikrarını sağlamada güçlü kararlılığa sahip ve enflasyon beklentilerindeki fiyat baskılarını izliyor. - Merkez bankaları parasal sıkılaştırmanın hızını, verilere dayalı ve açık şekilde, enflasyon beklentilerinin çıpalandığından emin olarak ayarlamayı sürdürecek.