G7 liderleri Putin'le alay etti

G7 Zirvesi'nde bir araya gelen liderler, basın mensuplarının karşısında poz verdiği sırada ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile alay etti.

Liderler Pazar günü Bavyera'da üç günlük G7 zirvesinin ilk toplantısı için bir araya geldikleri sırada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ceketlerini çıkarıp çıkaramayacaklarını – hatta daha fazla soyunup soyunmamaları gerektiğini sordu.

Johnson, meslektaşlarını güldürmek için, "Hepimiz Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Johnson'a yanıt olarak 'Yarı çıplak ata binme' önerisinde bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ah evet. Ata binmek en iyisidir" yanıtını verdi.

G7 liderlerinin atıfta bulundukları ve alay ettikleri olay ise Putin'in geçmiş yıllarda üstsüz bir şekilde ata bindiği karelerdi.

Putin, Rus devlet medyası tarafından paylaşlan karelerde sık sık üstsüz olarak, altın bir zincir ve askeri pantolon ile at üzerine görüntülenmişti.

Konuya ilişkin olarak Rusya'dan herhangi bir açıklama ise yapılmadı.