Gazprom, o ülkenin gazını kısıyor

Gazprom, Fransız enerji şirketi Engie'ye sözleşmelerin uygulanması noktasındaki anlaşmazlıkları gerekçe göstererek bugünden itibaren gaz akışını daha da azaltacağını bildirdi.

Rus enerji devi Gazprom, Fransa’nın Engie’sine bazı sözleşmeler üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle Salı gününden itibaren gaz teslimatlarında bir azalma olduğunu bildirerek, Avrupa'nın enerji arzında daha fazla sıkıntıya kapı açtı.

Engie, şirketin daha önce açıklandığı gibi, müşterilerine ve kendi gereksinimlerine yönelik taahhütlerini yerine getirmek için gerekli hacimleri temin ettiğini belirterek “Gazprom'un gaz tedarikinde bir kesintiden kaynaklanabilecek herhangi bir doğrudan finansal ve fiziksel etkiyi azaltmak için çeşitli önlemler aldı.” dedi.

Şirket, Gazprom'un Engie'ye teslimatlarının Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana “önemli ölçüde” azaldığı ve son zamanlarda aylık yaklaşık 1,5 terawatt-saatlik arzın olduğu bilgisini de paylaşırken “bu, grubun Avrupa'daki 400 terawatt-saatin üzerindeki toplam yıllık tedarikiyle karşılaştırılıyor” dedi.

Gazprom, üç günlük planlı bakım için 31 Ağustos'tan itibaren Almanya'ya giden Nord Stream boru hattındaki arzı durdurmayı planlıyor.