Gazze'de acı tablo: 16 bin 480 çocuk İsrail saldırısında öldü

Gazze Medya Ofisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında yaklaşık 16 bin 480 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini, bunlardan 35'inin açlık nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, İsrail saldırılarının çocuklarına etkisine ilişkin bilgiler paylaştı.

Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "İsrail, Filistinli çocuklara karşı kasıtlı olarak katliamlar gerçekleştiriyor ve geçen 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 16 bin 480 Filistinli çocuğu öldürdü" dedi.

İsrail'in kasıtlı olarak çocukları hedef aldığını dile getiren Sevabite, şunları söyledi:

"Hayatını kaybedenlerin arasında, savaş sırasında doğup öldürülen 53'ü erkek, 62'si kız 115 bebek var. Bunların da 7'si Gazze'nin kuzeyinden, 26'sı Gazze'den, 62'si Deyr el-Belah'tan, 11'i Han Yunus'tan ve 9'u da Refah'tan."

ÇOCUKLARIN 35'İ AÇLIK SAVAŞININ KURBANI

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 35 çocuğun açlık nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Sevabite, halihazırda 3 bin 500 çocuğun da açlık, kötü beslenme ve İsrail'in sürdürdüğü saldırıları ve kısıtlamaları nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Gazze'de 17 binden fazla Filistinli çocuğun anne-babasız veya ikisinden biri olmadan yaşadığını, bu çocukların ebeveynlerinin veya ikisinden birinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

Sevabite, "İşgalci İsrail, Filistinli anne-babaları çocuklarının gözleri önünde öldürdü. Çocukların psikolojik durumlarını veya küçük yaşlarını dikkate almadı" diye ekledi.

CİDDİ PSİKOLOJİK ETKİLERİ VAR

İsrail ordusunun sınır kapılarını kontrol altına alması ve insani yardım girişini büyük ölçüde engellemesi nedeniyle başta Gazze'nin kuzeyi olmak üzere Gazze Şeridi'nde yiyecek, su, ilaç ve hijyen malzemesi eksikliği yaşanıyor.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, Birleşmiş Milletler (BM) kurumları, Gazze'deki savaşın Filistinli çocuklar üzerinde ciddi psikolojik etkileri olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam 40 bin 139 Filistinli hayatını kaybetti, 92 bin 743'ü de yaralandı.

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu biliniyor.

İsrail güçleri, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı da tahrip ediyor.