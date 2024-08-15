Gazze'de ateşkes sağlanacak mı? Beyaz Saray'dan açıklama
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Doha'da bugün başlayan ateşkes görüşmelerinde anlaşma sağlanmasının beklenmediği ifade edildi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bugün Doha'da başlayan ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tarafların görüşmelerinin yeni başladığını vurgulayan Kirby, "Bugün buradan bir anlaşma çıkmasını beklemiyoruz" dedi ve görüşmelerin yarın da devam etmesini beklediklerini söyledi.
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