Gazze’de can kaybı 30 bine dayandı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırıları devam ediyor. Saldırılardan hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 473’e, yaralı sayısı ise 68 bin 146’ya yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana şiddetli bir şekilde devam ediyor. İsrail’in saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli hayatını kaybederken, milyonlarca kişi barınacak yeri olmadan ve açlık sınırında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 473’e, yaralananların sayısının 68 bin 146’ya yükseldiği belirtildi.

İsrail’in saldırılarında son 24 saatte ise, 16 saldırı gerçekleştirildiği ve bu saldırılarda 133 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 162 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.