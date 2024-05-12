Gazze'de can kaybı 35 bini geçti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 34'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 219 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 63 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 34'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 755'e yükseldiği kaydedildi.



219 gündür devam eden saldırılar sonucunda Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tamamı hizmet dışı kalırken insani yardıa erişim gün geçtikçe daha da zorlaşıyor.