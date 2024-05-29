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Gazze’de can kaybı artıyor: 36 bin 171’e yükseldi

Gazze’de can kaybı artıyor: 36 bin 171’e yükseldi
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Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunun ardından, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları devam ederken, ölen Filistinlilerin sayısı 36 bin 171’e, yaralıların sayısı ise 81 bin 420’ye yükseldi.

Hamas, İsrail'e yönelik son yılların en büyük saldırısını gerçekleştirdi. İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı' ilan etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin son 24 saatte sivillere yönelik 6 saldırı gerçekleştirdiğini, 75 kişinin hayatını kaybettiğini ve 284 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana toplam can kaybının 36 bin 171’e, yaralananların sayısının ise 81 bin 420’ye yükseldiği aktarıldı.

Etiketler Hamas Filistin İsrail
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