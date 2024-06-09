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Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bini geçti

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bini geçti
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İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 84'e, yaralı sayısı ise 84 bin 494'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 247 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere yönelik 8 saldırı gerçekleştirdiği, 283 kişinin hayatını kaybettiği, 814 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 37 bin 84'e, yaralı sayısının ise 84 bin 494'e yükseldiği ifade edildi.

Etiketler gazze can kaybı
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