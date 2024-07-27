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Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 258'e çıktı

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 258'e çıktı
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor. 295 gündür süren saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 39 bin 258'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte 7 saldırı gerçekleştirdiği, 83 Filistinlinin Filistinlinin hayatını kaybettiği, 186 Filistinlinin de yaralandığı duyuruldu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 258'e, yaralananların sayısının 90 bin 589'a yükseldiği aktarıldı.

SAHRA HASTANESİ HEDEF ALINDI!

İsrail'in bugün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ta yerinden edilen sivillerin sığındığı Khadija Okulu'nda bulunan sahra hastanesini hedef aldığı saldırıda ise 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusunun ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sabat saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 23 kişinin hayatını kaybettiği, 89'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD YÖNETİMİNE ÇAĞRI!

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Deir el-Balah'taki Khadija Okulu'nda bulunan sahra hastanesinin 3 füzeyle vurulduğu, hayatını kaybedenler arasında 15 çocuk ve 8 kadının da bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Tamamı sivil onlarca hasta ve yaralıya sağlık hizmeti veren bir sahra hastanesine karşı bu korkunç katliamı gerçekleştiren İsrail işgalini en güçlü şekilde kınıyoruz. Yerinden edilenlere, sivillere yönelik bu katliamların devam etmesinden İsrail işgalini ve ABD yönetimini tamamen sorumlu tutuyoruz. Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere, çeşitli uluslararası örgütlere ve özgür dünyanın tüm ülkelerine, soykırım savaşını durdurması, Gazze'de akan kanı durdurması için İsrail işgaline ve ABD yönetimine baskı uygulama çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SAHRA HASTANESİ SALDIRISI SONRASI HAMAS'TAN KINAMA

Hamas Hareketinden okuldaki sahra hastanesinin hedef alındığı saldırıya yönelik yapılan yazılı açıklamada, "Khadija Okulu'ndaki katliam, düşman İsrail'in tüm insani değerlerden uzaklaştığını ve tüm savaş hukukunu hiçe saydığını teyit eden bir suçtur. İşgal, caydırıcılık olmaksızın sivillere yönelik katliamları sürdürüyor. Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri, sessizliği bozmaya ve işgalin suçlarını durdurması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz" denildi.
Öte yandan İsrail ordusu, Deir el-Balah'taki saldırıda Hamas'ın komuta ve kontrol merkezinin hedef aldığını iddia etti.

Etiketler İsrail gazze saldırı
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