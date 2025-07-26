Gazze'de insanlık dramı: Açlıktan ölenlerin sayısı 127'e yükseldi

İsrail'in kan gölüne çevirdiği Gazze’de açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 127'ye yükseldiği kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Berş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 5 kişinin daha açlık kaynaklı yaşamını yitirdiğini, açlıktan ölenlerin toplam sayısının ise 85'i çocuk 127'ye yükseldiğini bildirdi.

Berş, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engellediğini vurgulayarak, “Gıda malzemeleri sınır kapılarında tutuluyor, yardımlar bloke ediliyor ve uluslararası toplum bu utanç verici suskunluğunu koruyor. Çok geç olmadan Gazze'yi kurtarın” ifadelerini kullandı.

DHA