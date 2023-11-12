Gazze'de insanlık dramı sürüyor: Durum kontrolden çıktı

Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, İsrail ordusunun hastaneden kaçmak isteyenlere ateş açtığını

Malhis, Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzun süre kendisine ulaşılamayan Malhis, telefon hatlarının çekmeye başladığı kısa bir aralıkta, sık sık kesilen görüşmede son durumu anlattı.

Hastanede elektriğin olmadığını, yoğun bakım ünitesindeki kuvözlerde bulunan bebeklerin durumunun çok tehlikeli bir boyuta ulaştığını aktaran Malhis, "Yoğun bakımda 60 bebek var, 39'u entübe, bir bebek öğleden sonra öldü. Bunlar art arda ölecek." dedi.

"ANLATILACAK GİBİ DEĞİL"

Malhis, İsrail ordusunun hastane çevresini kuşattığını belirterek, "Hastane dışına çıkmak isteyeni vuruyorlar. Birimler arası gidip gelen olursa burada da hareket edeni vuruyorlar. Bahçede, acilin önünde çok şehit var, durum çok kötü ve tehlikeli, anlatılacak gibi değil." ifadelerini kullandı.

Daha önce hastanede (ve yerleşkesine sığınmış) 60 bin kişinin bulunduğunu aktaran Malhis, son 2 gündür İsrail'in hastaneye yönelik yoğun şekilde saldırı gerçekleştirdiğini, hastalar, doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanları olmak üzere yaklaşık 17 bin kişinin hala hastanede olduğunu söyledi.

Malhis, hastaneden bazı kişilerin kaçabildiğini, birçoklarının ise yollarda öldüğünü vurgulayarak, "Susuz, elektriksiz, yemeksiz hapishane gibi. Bahçede 100'den fazla şehit vardı. Şehitleri hastane bahçesine gömmeye çalışanları da vurdular. Hastane bahçesi şehit dolu. Bazıları hastaneden kaçmaya çalıştılar, onları da vurdular." diye konuştu.

"BİZİ KURTARIN DURUM ÇOK KÖTÜ"

İsrail tanklarının, hemen hastanenin bahçesinde olduğunun altını çizen Malhis, dünyaya çağrıda bulundu:

"Bir metre bile mesafe yok, kapıdalar. Hastane çevresinde İsrail ordusu var, çıkanı hemen vuruyorlar. Savaş uçaklarıyla vuruyorlar. Şifa Hastanesi'ni kuşatmaya aldılar. İnternet bağlantısı yok. Ne olursun bizi kurtarsınlar, bu savaşı durdursunlar yoksa öleceğiz. Her tarafta ölü var. Bizi kurtarın durum çok kötü."

İNSANİ KRİZ BÜYÜYOR

İsrail ordusu tarafından yoğun bombardıman altında olan bölgede hastanelerdeki yakıtın tükenmesi insani krizi büyütüyor. Şifa Hastanesi’nin Direktörü Muhammet Abu Salmiya yaptığı açıklamada, İsrail’in Şifa Hastanesi’ne ve çevresine düzenlediği saldırılara değinerek, "Dünden bu yana burada kalan yerinden edilmiş Filistinli sayısı azaldı. Hastane saldırıya uğradığından birçok kişi ayrıldı ve bazıları yakındaki okula sığındı” dedi.

"CESETLER İÇİN ÇUKUR KAZACAĞIZ"

Hastanede yakıtın tükenmesi nedeniyle dondurucuların çalışmadığını belirten Salmiya, “Bu bir trajedi. Cesetleri, çalışmadıkları için dondurucuya koyamıyoruz. Bu yüzden hastanenin yakınına bir çukur kazmaya karar verdik” şeklinde konuştu.

"DURUM TAMAMEN KONTROLDEN ÇIKTI"

Durumun son derece insanlık dışı olduğunu vurgulayan Salmiya, "Durum tamamen kontrolden çıktı. Yüzlerce ceset çürüyor" dedi.

Hastanede tedavi gören yüzlerce yaralının çalışır durumda olan bir hastaneye nakledilmesi gerektiğini söyleyen Salmiya, “Bu yaralıların taşınması konusunda çalışmamız gerekiyor. Yaralıları, yeni doğan bebekleri ve yoğun bakım hastalarını güvenli bir şekilde taşımaya hazırız” açıklamasını yaptı.

İSRAİL ORDUSU, ŞİFA HASTANESİ'NDEN BEBEK TAHLİYESİNE YARDIM EDECEK

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin yarın Şifa Hastanesi'nden bebeklerin tahliye edilmesine yardım edeceği bildirildi.

İsrail Ordusu, tahliyeyi Şifa Hastanesi ile koordine ettiklerini duyurdu.