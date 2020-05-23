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  3. 23 Mayıs 2020 18:24

Gazze'de koronabirüsten ilk can kaybı yaşandı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 54 koronavirüs vakası tespit edilirken, koronavirüse bağlı ilk ölümün gerçekleştirdiği bildirildi.

Gazze'de koronabirüsten ilk can kaybı yaşandı
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kentte Kovid-19 hastaları için tahsis edilen hastanede tedavi altında tutulan ve kronik hastalıkları bulunan 77 yaşındaki Fadile Ebu Reyde'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, bunun Gazze'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası olduğu kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak bölgedeki toplam vaka sayısının 54'e yükseldiğini, hastalardan 16'sının iyileşerek taburcu edildiğini duyurmuştu.

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