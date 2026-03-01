Gazze'ye açlan tüm kapılar kapatıldı

İsrail ordusu, sınırlı geçişlere açık olan Refah Sınır Kapısı dahil Gazze’ye açılan tüm kapıların kapatıldığını duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze'ye yardım girişini denetleyen birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, Gazze’ye açılan tüm sınır kapılarının kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil Gazze’ye açılan tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağı belirtildi.

DHA