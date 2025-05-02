Gazze'ye yardım götüren gemi Malta açıklarında vuruldu

İsrail ordusu, Gazze'ye yardım götüren ''Özgürlük Filosu'' adlı insani yardım grubunba ait gemiye uluslararası sularda saldırı düzenledi. Geminin gövdesinde delik açıldığı ve batma tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Malta hükümeti ise saldırının ardından gemide çıkan yangına müdahale edildiğini açıkladı.

İsrail, 2 Mart’tan bu yana kuşatma altında tutarak yardım girişine izin vermediği Gazze’ye ablukasını sürdürüyor. İsrail ordusu, kıtlığın eşiğinde olan Gazze’ye yardım götürmek isteyen "Özgürlük Filosu" adlı gruba ait insani yardım gemisini hedef aldı. Gruptan yapılan açıklamada, "Conscience" adlı gemiye Malta açıklarında uluslararası sularda gece saatlerinde insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırının ardından yangın çıktığı, geminin gövdesinde delik açıldığı ve batma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, çevre ülkelere yardım sinyali gönderildiği ifade edildi. Gemide 15 mürettebat ile 15 yolcunun bulunduğu kaydedildi.

Malta, yangına müdahale etti

Malta hükümetinden yapılan açıklamada, İHA ile vurulan yardım gemisinde bulunanların güvende olduğu, can kaybı yaşanmadığı, yakındaki bir römorkörün gemiye yönlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Römorkör olay yerine geldi ve yangın söndürme operasyonlarına başladı. Saat 01.28’de yangın kontrol altına alındı. Malta Silahlı Kuvvetleri devriye gemisi de daha fazla yardım sağlamak için bölgeye gönderildi. Saat 02.13 itibariyle tüm mürettebatın güvende olduğu doğrulandı, ancak römorköre binmeyi reddettiler. Gemi yetkili makamlar tarafından izleniyor" denildi.

Türkiye saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait olan ve içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu ‘Conscience’ adlı gemiye Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada saldırı düzenlendiğini belirterek, mürettebatın ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Keçeli, "Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Sivil bir gemiye yönelik olan ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Geminin İsrail’e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır" dedi.