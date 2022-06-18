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Gece kulübünde çıplak kadın şoku! Bir anda iç çamaşırını çıkardı

Gece kulübünde çıplak kadın şoku! Bir anda iç çamaşırını çıkardı

İngiltere'de bir gece kulübünde herkesin içinde iç çamaşırını çıkartan kadın ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada gündem olaya tepki yağdı.

İngiltere'nin Essex şehrindeki bir gece kulübünde yaşanan ilginç bir olay kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İsmi açıklanmayan bir kadın gece kulübünün ortasında bir anda iç çamaşırını çıkarttı. Arkadaş grubuyla iddiaya giren bir adamın üzerine oturan kadın dans etti. Ancak grubun eğlencesi kısa sürdü.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ
Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde gece kulübündeki müşterilerin eğlencesi güvenlik görevlisi ve polis memurlarının mekana gelmesiyle bir anda yarıda kesildi. Kadın aceleyle iç çamaşırını yukarı çekerken o anlar sosyal medyadan tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları yaşanan olaylara tepki göstererek "Bu kadarına pes" yorumunu yaptı.

Etiketler ingiltere gece kulübü
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