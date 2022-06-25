  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

Gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

Gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

Norveç'in başkenti Oslo'da bir gece kulübüne gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Norveç'in başkenti Oslo'da silahlı bir şahıs, gece kulübüne ateş açtı. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının tek faili olduğuna inanılan bir zanlının yakalandığı aktarıldı.

Polis Sözcüsü Tore Barstad, suç mahallinin gece kulübünden sokağa kadar uzandığını ve şüphelinin ateş açmasından birkaç dakika sonra yakalandığını söyledi. Saldırının sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Etiketler oslo gece kulübü saldırı silahlı saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar... Yarışmacı doğru yanıtı bilemeyince...
Ekmek fiyatları için kabus senaryosu: ''7 TL'ye çıkabilir!''
Marmaris yangınının kahreden bilançosu açıklandı
İşte Erdoğan'ı adaylıktan vazgeçirecek anket sonucu!
Sedat Peker sessizliğini bozdu! Şimdi de ''suikast'' suçlaması
Geceye damga vurdu: Ece Seçkin'den derin dekolteli sahne kostümü!
Canlı yayında kadın cinayetine ''haksız tahrik indirimi'' gerilimi
29. İstanbul Caz Festivali başlıyor
''AK Parti'nin kalesi''nde kahreden görüntü
İstanbul'un en lüks semtinde dikkat çeken ''Suriyeli'' kuyruğu