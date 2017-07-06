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  3. 06 Temmuz 2017 22:30

Gelinin içinde olduğu helikopter düştü

Brezilya'da 2016 yılında gerçekleşen gelinin içinde olduğu helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

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Brezilya'da 2016 yılında gerçekleşen bir kazanın görüntüleri kan dondurdu. Gelin, abisi, düğün fotoğrafçısı ve pilot arızalanan helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Gelin, abisi, düğün fotoğrafçısı ve pilot, düğün törenine giderken bu helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl ülkeyi yasa boğan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Aşağıda tam bir enkaza dönen helikopterde olanlar o sırada kamera kaydında olan düğün fotoğrafçısı tarafından an be an kaydedilmişti.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde 4 Aralık 2016 tarihinde yaşanan helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Düğün törenine gitmekte olan gelin ile abisi, düğün fotoğrafçısı ve bir pilotun içinde olduğu helikopter, bir anda arıza yaptı ve düştü. Düğün fotoğrafçısı tarafından kayda alınan görüntülerde, 4 kişinin son anları ve yaşadıkları korku kameraya yansıdı. Bir süpermarketin yakınına düşen helikopterdeki 4 kişi de öldü.

helikopter , brezilya , düğün