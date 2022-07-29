Genç annenin intiharı... Aile içi şiddet ölüm getirdi

İngiltere’nin Lancashire şehrinde yaşayan bir çocuk annesi 23 yaşındaki Kiena Dawes’in ölümü ülkede geniş yankı uyandırdı.

İngiltere’nin Lancashire şehrinde yaşayan Kiena Dawes, kimliği açıklanmayan bir saldırganının sürekli olarak taciz ve tehditlerine maruz kaldı. İntihar etmeden haftalar öncesinde saldırganı polise şikayet ettiği bildirilen kadının kardeşi yeterli korunma sağlanmamasına isyan etti. Kız kardeşinin sadece mutlu bir hayat istediğini söyleyen Kynan, Kiena’nın intihar etmeden öncesinde uğradığı son saldırıya ait görüntüleri paylaştı. Kiena’nın kanlı ve morarmış haldeki şoke edici fotoğrafları bir anda büyük yankı uyandırdı.

KIZINI ARKADAŞINA EMANET ETTİ

İntihar etmeye karar vermeden birkaç saat önce 9 aylık kızını bir arkadaşına bırakan Kiena Dawes, evinin yakınlarındaki bir tren raylarına atladı. Kendisine sürekli olarak tacizde bulunan adamın son saldırısından 11 gün sonra duruma daha fazla dayanamayarak tren raylarında intihar eden Kiena’nın cansız bedeni ailesi ve arkadaşlarının kayıp ilanı vermesi üzerine polis tarafından bulundu.

TELEFONUNA BİR NOT BIRAKTI

Kardeşinin yaşadığı travmatik durumun psikoloji üzerinde de etkili olduğunu söyleyen erkek kardeşi Kynan, “Her yerine panik alarmları taktı. Defalarca saldırıya uğradı. Kendisini kurtarmak için sonunda intihar etmeye karar verdi. Kız kardeşim intihar etmeden önce telefonuna bir not bırakmış. Kendini neden öldürdüğü o notta yazıyor. Zamanla bu paylaşılabilir ama şimdi değil." diye konuştu.