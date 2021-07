Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi! Görüntüler dehşete düşürdü

ABD'de bir kişi, 35 yaşındaki kadına sokak ortasında tecavüz girişiminde bulundu. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için insan avı başlattı.

Tecavüzün en çok yaşandığı ülkeler arasında üst sıralarda yer alan ABD'de korkunç bir olay daha kayda geçti. New York kentindeki Brooklyn bölgesinde geçtiğimiz cuma günü yerel saatle 08.00 sıralarında bir şahıs, sokak ortasında bir kadına tecavüz girişiminde bulundu. New York polisi, olay anına dair görüntüleri yayınlayarak, zanlıyı yakalamak için kent genelinde insan avı başlattı.



Görüntülerde genç kadını bir süre takip eden saldırganın, daha sonra kadına arkadan saldırarak yere düşürdüğü görülürken, kimliği gizli tutulan kadın, zanlının elinden kendi çabaları ile kurtuldu. Zanlı ise kısa süre sonra kaçarak kayıplara karıştı.



New York polisinin yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki kadına saldıran kimliği belirsiz zanlının arandığı ve yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri paylaşanlara 3 bin 500 dolara kadar ödül verileceği belirtildi. Mağdur kadının ise tıbbi müdahaleyi reddetmesine rağmen olay nedeniyle sarsıldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz yıla oranla kent genelinde tecavüz oranının yüzde 5, diğer cinsel suçların yüzde 25 arttığı kaydedilerek, 2021'in başlangıcından bu yana 2 bin 200 cinsel saldırı olduğunu açıklandı.