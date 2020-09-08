Genç sosyal medya fenomeni uyuşturucudan öldü!

EthaniSupreme adıyla tanının ve güzellik tavsiyeleriyle sosyal medyada fenomen haline gelen Ethan Peters'ın ölüm nedeni resmen açıklanmadı.

Ancak Peters'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bu nedenle hayatını kaybettiği iddia edildi.

Instagram'da 500 bin takipçisi, Youtube'da 139 bin abonesi olan makyaj ustası Ethan Peters, 2017 yılında sosyal medya işine daha fazla zaman ayırabilmek için okulu bırakmıştı.

Geçmişte ırkçılık ve transfobik olmakla suçlanan Peters için birçok takipçisisi ağıt tutarken bazı kullanıcılar ise Peters'in ölmeyi hak ettiğine dair nefret içeriği barındıran yorumlar yazdı.