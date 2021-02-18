Gençler ve çocuklar koronavirüsü yetişkinlere göre daha az yayıyor

Corona virüs sebebiyle birçok sosyal aktivitemiz etkilenirken çocuklar da eğitim hayatlarından uzak kalmak zorunda kaldı. Okulların uzun süredir uzaktan eğitim vermesi ile çocukların eğitim hayatları etkilenirken dünyada birçok ülke yakın zamanda okulları kademeli olarak açmayı planlıyor.

İsrail’de yapılan araştırma, okul çağındaki gençlerin ve çocukların Covid-19’u hangi oranda yaydığı üzerine bir araştırma yayınladı.

‘CORONA OLSALAR BİLE DAHA AZ SEMPTOM GÖSTERİYORLAR’

Hayfa Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, 20 yaş altı kişilerin 20 yaş üstü kişilere göre Covid-19’u 3’te 1 oranında daha az yaydığı tespit edildi. Covid-19 ile enfekte olsalar bile 20 yaş üstü kişilerin corona virüsten daha az etkilendiği belirtilirken 20 yaş altı kişilerin Covid-19 olsalar bile daha az semptom gösterdiği tespit edildi.

‘SÜPER YAYICI DEĞİLLER’

20 yaş altı kişilerin ‘süper yayıcı’ olmadığı sonucuna varılan araştırma ile ilgili Hayfa Üniversitesi'nden çalışmanın baş yazarı Dr. Itai Dattner, "Bu araştırmaya başladığımızda, okulların yeniden açılması sorusuyla bağlantılı olarak çocukların Covid-19’u aktarmadaki rolünü anlamayı amaçladık. Tespit edilen veriler de olumlu bir sonuç verdi” dedi.

Dr Dattner, "Bu bulgular, yetişkinlere kıyasla çocuklarda Covid19’un daha az görüldüğünü tekrar bize ispatlıyor” derken araştırmanın çocukların enfekte olmaları durumunda bile negatif PCR testi verebileceklerini belirtti.